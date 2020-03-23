تفاوت ملحوظ في أسعار البلح

سجلت أسعار البلح ارتفاعا ملحوظا بجميع أسواق الولاية الشمالية ، حيث تراوحت أسعار البلح القنديلة مابين 8 ألف إلى 9 ألف جنيه للجوال والبلح البركاوي المحسن مابين 4500 إلى 5000 جنيه والبركاوي العادي مابين (3500 إلى 4000) جنيه والبركاوي الفراشة (5500 إلى 6500) جنيه أما سعر البلح الجاو يترواح مابين(1000إلى 1500) جنيه وذلك حسب إفادات الإدارة العامة لأسواق المحاصيل بالولاية الشمالية.

وفي جولة واسعة لـ(سونا) لسوق مدينة دنقلا أوضح عدد من تجار الجملة والقطاعي أن الإقبال على شراء البلح بأنواعه ضعيف للغاية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعزوا ارتفاع الأسعار لاقتراب شهر رمضان المعظم والذي يزداد الطلب فيه على شراء البلح .

الجدير بالذكر أن سعر ربع البلح القنديلة يبلغ 700جنيه والبركاوي 400 جنيه ، أما سعر ربع الجاو يتفاوت بين( 300، 350 ، 500 جنيه.

سونا

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