فايروس كورونا اثر على انعقاد اجتماع وضع الأمن الغذائي والتغذوي

-قال الأستاذ الهادي خير الله قسم الله منسق الأمانة الفنية للأمن الغذائي بولاية النيل الأزرق إن التحوطات لفايروس كورونا المستجد ادى لتأخير انعقاد اجتماع التصنيف المرحلي المتكامل لوضع الأمن الغذائي والتغذوي لولايات السودان الـ 18 من ضمنها ولاية النيل الأزرق والذي كان مقررا له شهر مارس الجاري والهدف الرئيسي للاجتماع تصنيف الأمن الغذائي بالمحليات كافة على مستوى السودان.

وأوضح تصريح لـ(سونا) أن اهمية التصنيف المرحلي المتكامل لوضع الأمن الغذائي والتغذوي تكمن بشكل خاص لولاية النيل الأزرق باعتبارها منطقة حرب وتماس وتأثرت بالنزاعات وبانعقاد الاجتماع تحصل الولاية على التصنيف الدقيق ويمكن المنظمات العالمية في عمل التدخلات الإنسانية والعون للمتأثرين والمجتمعات الهشة ويسهل على متخذي القرار بعمل اللازم باعتبار أن التقرير علمي وبمثابة انذار مبكر.

سونا

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