المواصفات تلزم فروعها بالولايات بضبط الموازين بالمخابز

وجهت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس جميع فروعها بالولايات بإجراء مزيد من عمليات القياس والمعايرة لكل الموازين المستخدمة في المخابز.

وأكدت الهيئة أن ذلك يجيء تمشيا مع سياسة وزارة الصناعة والتجارة بإلزام كل المخابز بوضع ميزان تجاري على مرأى من المُواطنين لقياس وزن الخُبز.

وأوضحت أن وزن الخبز المُتّفق عليه هو (45 جراماً بواحد جنيه) مع حساب كل (10) قطع خُبز بالميزان (تُعادل 450 جراماً).

وأوضح الدكتور شريف محمد شريف، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن عمليات الرقابة على الموازين واحدة من مهام الهيئة الرئيسة وفق قانون القياس والمعايرة لسنة 2008.

وأضاف أنها من الأنشطة التي ظلت تقوم بها المواصفات حفظا لحقوق الناس من الغش والتدليس.

سونا

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