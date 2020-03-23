مفرح يشيد بدور الجماعات والكيانات الدينية و الكنائس

أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد بكل الجماعات والكيانات الدينية والكنائيس لالتزامها بالتوجيهات الصادرة من الوزارة بشأن التحوطات لمجابهة فيروس كورونا لدور العبادة والتجمعات والاحتفالات الدينية.

وقال مفرح في تصريح لـ(سونا) إن الامتثال لأمر الوزارة احترام لقرارات الدولة والمعرفة العميقة بالدين والاجتهاد بالمحافظة على النفس، مشيرا إلى أن حفظ النفس أولى من إقامة الدين لأنه لا يقام الدين إلا بحفظ النفس شاكرا الطرق الصوفية لإيقاف الاحتفال بالرجبية معرجا على معرفتهم العميقة بالدين واجتهادهم العظيم بالمحافظة على النفس البشرية مشيدا بموقف جماعة أنصار السنة المحمدية المركز العام لجمعهم تبرعات وتوجههم للمستشفيات الكبيرة التي بها الحجر الصحي في إطار التكافل والتراحم.

وأوضح الوزير أن الإجراءات الاحترازية بالوزارة شملت إجازة للعاملين الذي بلغ عددهم قرابة (150) عاملا وموظفا لمدة أسبوعين بدأت في الرابع عشر من مارس وحتى التاسع عشر منعا للازدحام والتجمعات في العمل، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالخدمات الطارئة التي لاتسمح بالتأجيل أكثر من أسبوعين قائلا إن مديري الإدارات العامة والوحدات موجودون بالعمل للقيام بكل الأعمال والإجراءات موصيا جميع المواطنين الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة الاتحادية بالتعقيم وغسيل الأيدي وكافة الأوامر التي تصب في مصلحة الصحة والحفاظ عليها.

سونا

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