مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق اليوم مستقرا

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند 17049.634 نقطة.

وإرتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 15,036 الي 64,728 ورقة مالية

كما ارتفعت عدد الصفقات المنفذة من 33 صفقة إلي 50 صفقة

بالنسبة لحركة الأسعار ففي قطاع الاستثمار والتنمية شهد هذا اليوم إرتفاع سعر سهم الشركة الوطنية لنظم التعليم المتقدم الى 9.74جنيه واستقر سعر صندوق سوداتل الإستثماري عند 100.54 جنيه .

اما قطاع الشهادات الإستثمارية فقد شهد هذا اليوم إرتفاع أسعار إصدارة واحدة وإستقرار اصدراتين و إنخفاض سعر 5 إصدارات وذالك من اجمالي 8 اصدارات تم تداولها اليوم

سونا

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