السودان: الدولار يصل إلى سعر غير مسبوق

سجلت اسعار العملات الاجنبية مستوى غير مسبوق خلال افتتاح التعاملات يوم الثلاثاء وصباح الاربعاء أمام الجنيه السوداني في ظل استمرار الازمة الاقتصادية الخانقة في السودان. ووفق متعاملون في سوق النقد الأجنبي فإن سعر الدولار قفز إلى مستوى لم يسبق له وصوله خلال الفترة الماضية حيث بلغ متوسط سعر العملة الامريكية 122 جنيهاً وبلغ أدنى سعر 120 جنيها. وبلغ سعر الريال السعودي (32) جنيهاً، الدرهم الاماراتي (33) جنيهاً، اليورو (130) جنيهاً، الجنيه الاسترليني (142) جنيهاً، الدينار الكويتي (250) جنيهاً، الجنية المصري (7) جنيهات.

صحيفة الإنتباهة

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