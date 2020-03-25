والي غرب كردفان يقف على ترتيبات تشغيل ألبان بابنوسة

وقف والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن عبد الله محمد عبد الله برفقة عدد من أعضاء حكومته على آخر الترتيبات المتعلقة بالتشغيل التجريبي لمصنع ألبان بابنوسة حيث اطمأن على جاهزية المصنع للتشغيل خلال الفترة القادمة بحضور وزيري الصناعة والطاقة والتعدين .

وقال الوالي إن تشغيل المصنع يجيء في إطار تطوير المشروعات التنموية والاقتصادية بالولاية وفق موجهات الحكومة الانتقالية وتوجه الدولة بعدم تصدير المواد الخام .

واوضح اللواء عبدالله أن المصنع يعد صرحا اقتصاديا مهما في خارطة الاستثمار الوطني حيث أنه يقع في ولاية غنية بالموارد المتمثلة في الصمغ العربي والكركدي وثمار التبلدي، مبينا أن الحالة الراهنة للمصنع تعد جيدة بعد توفر كافة قطع الغيار وتوفير الوقود والزيوت عبر شركات النفط العاملة بالولاية.

واشاد بالعاملين وحسهم الوطني ومحافظتهم على آليات ومعدات المصنع .

هذا وقد ناشد المستثمرين بالدخول للولاية والاستثمار في كافة المجالات بعد توفير البيئة المناسبة لرأس المال الأجنبي والاستقرار الأمني بكل ربوع الولاية.

من جهته أكد الأستاذ سيد علي نمر مدير مصنع ألبان بابنوسة جاهزية المصنع للتشغيل التجريبي، مناديا بالعمل على توفير غلايات كهربائية أكثر تطويرا من القائمة بالمصنع لمواكبة عصر السرعة والتطور.

ودعا حكومة الولاية لإقامة عدد من الدورات التدريبية للشباب في مجالات المصنع المختلفة للاستفادة من خبرات العمال والمهندسين السابقين الذي عملوا بالمصنع منذ أيام تشغيله واكتسبوا الخبرات من الأجانب الروس .

سونا

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