شعبة المخابز تطالب بزيادة وزن الخبز لـ(90) جراماً

طالب رئيس لجنة تسيير شعبة المخابز بولاية الخرطوم، عبد الرؤوف مصطفى وزارة التجارة بزيادة وزن قطعة الخبز لـ(90) جراماً بسعر (2) جنيه بدلاً عن (45) جراماً بسعر واحد جنيه المعمول به حالياً، وقال مصطفى وفقاً لسونا إن إعداد الخبز ذي الوزن الصغير يستهلك الكثير من الجازولين والغاز والوقت والعمالة، فضلاً عن اصطفاف المواطنين في طلب الخبز، وأشار إلى نقص حصة الدقيق المدعوم لولاية الخرطوم، التي تبلغ (10) آلاف جوال يومياً أمس واليوم يرجع لتوقف مطحن ويتا عن عمليات الطحن، وكشف عن ضعف الطاقة الإنتاجية للمخابز بولاية الخرطوم، والبالغة أكثر من (3) آلاف و(600) مخبز، وعزا ذلك لنقص الحصة وارتفاع كلفة إعداد الخبز، فيما طالب بضرورة رفع الدعم عن دقيق الخبز أو العمل على أن يذهب الدعم للمستفيدين مباشرة لتفادي تسريب وتهريب دقيق الخبز المدعوم لدول الجوار أو لاستخدامات أخرى، وأعرب عن أمله في تحديد مخابز لإنتاج خبز تجاري لتغطية احتياجات المطاعم والمناسبات.

صحيفة آخر لحظة

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