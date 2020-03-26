تاور يتوقع عودة الطلاب السودانيين القادمين من الصين اليوم

عقدت اللجنة العليا للطواريء الصحية برئاسة الفريق الركن ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي اجتماعها العاشر بالقصر الجمهوري اليوم ، وناقش الاجتماع التقرير المقدم من وزارة الصحة الاتحادية عن آخر التطورات بشأن جائحة كورونا ومستوى التجهيزات بالمستشفيات ومراكز الإيواء والعزل .

واستعرض الاجتماع عملية حظر التجوال وتعليق السفر من والى الولايات وتداعياتها على المواطنين ، كما وقفت اللجنة على آخر التطورات الخاصة بترتيبات نقل الطلاب السودانيين العائدين من الصين الذين أمضوا فترة فى الحجر الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة..

وقال البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة ، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع أنه يتوقع وصول الطلاب السودانيين القادمين من الصين عبر دولة الإمارات للبلاد اليوم، مشيرا إلى أنهم سيخضعون للاجراءات الطبية الروتينية التى حددتها السلطات الصحية بالبلاد فى التعامل مع اي قادم من خارج السودان.

وبشأن السودانيين العالقين فى المعابر جنوب مصر، اوضح بروفيسور تاور أن السفارة السودانية فى القاهرة وبالتعاون مع وزارة الخارجية والقنصلية السودانية فى مدينة أسوان ، بذلت مجهودات كبيرة فى توفير التجهيزات الخاصة بالسكن والاعاشة والرعاية للعالقين إلى حين انتهاء فترة عملية قفل المعابر، مضيفا أن اللجنة العليا للطواريء الصحية اطمأنت خلال اجتماعها اليوم إلى الخدمات المقدمة لهم. وأشاد فى هذا الصدد بجهود الجالية السودانية فى جمهورية مصر العربية لما قدمته من عون لهم.

وأبان البروفيسور تاور أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها اليوم على استمرار قفل المعابر إلى حين اتضاح الرؤية بشان الوضع الصحى بالبلاد. وأعلن ان اللجنة وقفت على الصعوبات المفاجئة التى واجهت الطلاب والمواطنين العائدين الى الولايات خاصة مغالاة أصحاب المركبات فى اسعار التذاكر، وامنت البصات اللازمة لترحيلهم من العاصمة إلى ولاياتهم.

وأوضح عضو مجلس السيادة أن اللجنة اطلعت على خطوات تدشين المنصة القومية لتلقى الدعم الشعبى المادي والعيني المخصص لمجابهة جائحة كورونا، التى تقرر أن يكون مقرها قاعة الصداقة بالخرطوم ،وأن تعمل على مدار اليوم على أن تمثل البوابة الوحيدة لتلقى الدعم للاستفادة منه لمكافحة الوباء.

واضاف أن اللجنة ثمنت عاليا الدعم السخي المقدم من بنك التنمية الإسلامى بجدة والبالغ خمسين مليون دولار، لوزارة الصحة الاتحادية لمجابهة الوباء ، مشيرا الى أن اللجنة وقفت على الإجراءات المتبعة من وزارة المالية لاستلام المبلغ لتمكين وزارة الصحة من استخدامه.

وقال البروفيسور تاور أن اللجنة شددت فى اجتماعها اليوم على ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات وزارة الصحة واتباع الارشادات الصحية المعلنة، لافتا إلى الاشاعات التى ظلت تطلقها بعض الوسائط بشأن جائحة كورونا، مشددا على ضرورة استقاء المعلومات فى هذا الشأن من مصادرها الحقيقية.

إلى ذلك استعرض وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل المهندس هاشم محمد ابن عوف تقريرا حول مجهودات لجنة الخدمات التابعة للجنة االعليا للطواريء الصحية الخاصة بتجهيزات وتوفير مبانى العزل والايواء فى العاصمة والولايات ، وأشار التقرير إلى الطرق المتبعة فى تحديد هذه المبانى والآليات المناط بها تحديد صلاحيتها من النواحى الهندسية والصحية

سونا

شارك الموضوع :



