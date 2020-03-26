توزيع 166 رأس ماعز للعاملين بالإنتاج بالجزيرة

أكدت د. توحيدة بابكر مدير وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة استمرار جهود وزارتها لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل العاملين بتوفير وسائل الإنتاج.

جاء ذلك لدى تدشينها صباح اليوم برئاسة الوزارة بمدني توزيع 166 رأسا من الماعز الحلوب كدفعة أولى من المنحة المقدمة من مجموعة سعيد لوتاه لـ 51 من العاملين بالوزارة.

وأعلنت عن قيام ورشة بيطرية مصغرة لتدريب المستفيدين من المشروع من أجل المحافظة على صحة الماعز لتحقيق أهداف المشروع.

من جانبه أشار محمد مبارك الشيخ مسؤول صندوق إنماء الصدقات بالمجموعة لتوزيع 7 آلاف رأس من الماعز الحلوب بكلفة 60 مليون جنيه لعدد من الشرائح المستهدفة بولاية الجزيرة .

وأكد أن المشروع يستهدف الشرائح الضعيفة في كل ولايات السودان .

سونا

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