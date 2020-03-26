تمديد الإجازة لأيام محدودة للعاملين بوزارة الثقافة والإعلام

أصدرت وزارة الثقافة والإعلام قراراً مددت بموجبه الإجازة لأيام محدودة للعاملين بالوزارة من يوم الأحد 29 مارس الجاري إلى 4 أبريل القادم.

وجاء في قرار الوزارة ان ذلك يأتي إلحاقاً للقرار السابق واستناداً لقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 91 لسنة 2020 الفقرة “8” والخاص باتخاذ تدابير تقليص الإزدحام في مواقع العمل لتداعيات انتشار فيروس كورونا..

واستثنى القرار مديري الإدارات العامة والمساعدة والصغرى، على أن يستمروا في أداء مهامهم.

كما استثنى القرار أيضاً العاملين بالمكاتب التنفيذية والشؤون المالية والسائقين وعمال النظافة.

كما دعا القرار الأمناء العامين والمديرين العامين للمجالس والهيئات والوحدات التابعة للوزارة اتخاذ القرارات المناسبة لتقليص عدد العاملين بوحداتهم وضرورة ضمان استمرار العمل بالشكل المطلوب.

كما دعا العاملين بالوزارة متابعة رئاسة الوزارة بشأن العودة للعمل والمداومة

سونا

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