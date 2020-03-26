بالفيديو.. ضابطة شرطة حسناء تبعث برسائل توعية وتشعل مواقع التواصل السودانية ونشطاء: (سمعاً وطاعة والدبابير يخلوها ليك)

تجاوب نشطاء ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان مع رسائل توعية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد بعثت بها ضابطة بشرطة مرور ولاية الخرطوم عبر مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تحدثت سعادة النقيب والتي وصفها المتابعون بحسناء الشرطة السودانية وقالت: (عزيزي السائق كن حريصاً على سلامتك وسلامة أسرتك.. ارتدي الكمامة واغسل يديك باستمرار مستخدماً المعقمات أثناء العمل).

نصائح النقيب نالت اعجاب واستحسان النشطاء الذين أبدوا تجاوباً كبيراً معها حيث كتب أكثر من معلق على الفيديو عبارات رضاء وقبول على شاكلة (سمعاً وطاعة يا سعادة) وكتب آخر (ما سايق لي حاجة لكن حاضر من عيوني يا جنابو).

بينما انصرف معلقون للغزل في الضابطة وفي أناقة بدلتها العسكرية حيث كتب أحدهم (الدبابير يخلوها ليك) وكتب آخر (توعية تفتح النفس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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