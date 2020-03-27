شركة تالا تنجح في زراعة القمح

أعلن الأستاذ جعفر ابوالقاسم الجابري المدير التنفيذي لمحلية شندي اهتمام محليته بالزراعة وتطوير العمليات الزراعية لزيادة الإنتاج والإنتاجية

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمشروع تالا الزراعي شمال شندي رافقه خلالها المهندس الامين محمد احمد مدير ادارة الزراعة بالمحلية ،حيث وقف المدير التنفيذي علي تجربة شركة تالا في مجال زراعة القمح وتحسين البذور مشيددا بالتقنية الحديثة والطرق العلمية التى يدار بها مشروع تالا داعيا للاستفادة منها في المشاريع الاخرى و اعرب عن سعادته بتجربة شركة تالا بتشغيل عدد من المحاور بالطاقة الشمسية والاستفادة منها في العمليات الزراعية مما يسهم في تخفيض تكلفة الانتاج وزيادة الانتاجية مع التوسع في الاراضي الزراعية .

و أشاد المهندس الامين محمد احمد مدير ادارة الزراعة بمحلية شندى بشركة تالا للاستثمار ودورها الرائد في اقتصاد البلاد مشيرا الى اهتمام ادارته بزيادة الانتاجية بالتقنيات الزراعية وتفعيل الارشاد الزراعي بما يخدم المزارع ومحصولاته.

وأكد المهندس الصادق محمد حامد المدير الفني لشركة تالا خلال تقريره الي تكامل الجهود بين الحكومة والشركات الاستثمارية فيما يخدم الاقتصاد السوداني مشيرا لإدخال الشركة تجربة استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل المحاور وانشاء مصنع خاص ليستفيد منه كل المزارعين في كل انحاء السودان وباسعار مناسبة معلنا عن ادخال عدد كبير من المساحات خلال الموسم الزراعي القادم مساهمة منهم في الاكتفاء الذاتي من محصول القمح مؤكدا اهتمام شركة تالا بالجانب الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي داعيا الجميع لوحدة الصف والعمل الجاد كل في مجاله لتحقيق مزيد من الإنتاج

سونا

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