وزارة الصناعة تعتذر للصحفيين الاقتصاديين

اعتذر وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني للصحفيين الاقتصاديين، عن ما بدر من مكتب الإعلام بالوزارة تجاه الصحفيين، معلناً عن الشروع في إجراءات تضمن حق الإعلام في الحصول على المعلومات المتعلقة بالوزارة، واستعداده لعقد لقاء جامع للصحافة الاقتصادية، لتمليكهم كل المعلومات والإجابة على استفساراتهم.

وقال خلال لقائه اليوم بوفد من ممثلي الصحافيين الاقتصاديين، إنه يعتذر لكل الصحفيين مما بدر، موضحاً أن العلاقة بينهم كجهة تنفيذية ووسائل الإعلام يسودها الاحترام والتعاون، مؤكداً أهمية دور الصحافة في تبصير المواطن، بما يدور وعكس نشاطات الوزارة.

وأضاف: المعالجات تشمل تغيير مدير الإعلام بالوزارة واستبداله بآخر متعاون مع الصحفيين حرصاً على مكانة الوزارة، لافتاً إلى أن مسلك مدير الإعلام تسبب لهم في “شعور بالذنب”، داعياً الصحفيين لمواصلة التعاون مع الوزارة في وضع يسوده الاحترام والتقدير.

يشار إلى أن مجموعة من الصحافيين الاقتصاديين دفعوا بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة، احتجاجاً على ممارسات إدارة الإعلام بالوزارة ضدهم.

سونا

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