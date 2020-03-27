انطلاقة عمليات حصاد القمح بمشروع كراون الزراعي

اشاد الاستاذ جعفر ابوالقاسم الجابري المدير التنفيذى لمحلية شندى بشركة كراون الزراعية ودورها الكبير تجاه الاقتصاد السوداني

جاء ذلك لدى مشاركته صباح اليوم انطلاقة عمليات حصاد محصول القمح ومحصولات الموسم الشتوي بمشروع كراون الزراعي بحضور المهندس الامين محمد احمد مدير الزراعة بمحلية شندى ,

وعدد سيادته النجاحات المقدرة لشركة كراون الزراعية وزراعتها لعدد من المحاصيل بالتركيز علي محصول القمح مؤكدا ان الانتاج الزراعي يمثل المخرج الحقيقي للبلاد

واكد الاستاذ الجابري مقدرة محلية شندي للمساهمة في الاكتفاء الذاتي من محصول القمح والمحاصيل الأخرى معلنآ تعاونهم فى الجانب الزراعي الذي يساهم في زيادة الإنتاج ودفع النشاط الاقتصادي مؤكدا اهتمامهم بتفعيل الارشاد الزراعى والتقنيات الحديثة .

من جانبه امتدح المهندس عبدالوهاب حسن سليمان المدير التنفيذي بشركة كراون الدور الكبير للمشاريع الاستثمارية من اجل زيادة الانتاج والانتاجية متقدما بالشكر للمدير التنفيذي بمحلية شندي لزياراته ومشاركته تدشين حصاد القمح بالمشروع مضيفا ان مشروع كراون الزراعي بشندي شمل زراعة عدد من المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح والارز وقصب السكر والبرسيم والموالح بالاضافة للانتاج الحيواني قائلا ان شركة كراون لها عدد من المشاريع الزراعية بمدن السودان المختلفة .

سونا

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