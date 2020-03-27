همد يبحث مع وكيل الطرق والجسور صيانة وتاهيل الطرق بالولاية

بحث والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد خلال لقائه اليوم وكيل وزارة الطرق والجسور ضمن برنامج زيارته للخرطوم عددا من القضايا التي تهم الولاية خاصة في مجال الطرق والتي من اهمها اعادة تاهيل وصيانة الطريق القومي هيا كسلا .

كما بحث في نفس اللقاء إعادة تاهيل طريق ود الحليو السد وذلك لاهميته من الناحية الاقتصادية والامنية باعتبار ان محلية ود الحليو من محليات الولاية التي يعول عليها في الجانب الزراعي والانتاجي، وكونها محلية حدودية.

كما تم التطرق ايضاً لانفاذ مشروع صيانة الطرق الداخلية بالولاية لتسهيل حركة المواطنين من والى المحليات المختلفة وداخل المدن، حيث اكد الوالي اهتمام الولاية بانفاذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الوزارة الاتحادية ممثلة في الهيئة القومية للطرق والجسور.

من جانبه ابدى وكيل الوزارة تجاوبه مع القضايا المطروحة والسعي لاعداد الدراسات اللازمة من النواحي الفنية، علاوة علي اصدار الموجهات الخاصة بهذا الشان.

سونا

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