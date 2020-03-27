مجموعة همم الطبية تنفذ حملة سودان بلا كرونا

نفذت مجموعة همم الطبية بالتعاون مع لجنة ألاطباء السودانيين بالخليج ولجنة اطباء السودان المركزية تحت رعاية وزاره الصحة الاتحادية حملة (سودان بلا كرونا) والتي بدأت فعالياتها يوم ٢٤ مارس و تستمر لمدة أربعة ايام مستهدفةً محليات ولاية الخرطوم.

د.اميمة الطيب ممثلة مجموعة همم الطبية قالت (لسونا) إن الحملة تأتي في إطار مساهمات همم الطبية بالتوعية المجتمعية لمجابهة جائحة كورونا ومنع انتقالها. مشيرة الي ان الحملة بدات باتيام نفذوا حملتهم في استاد جاكسون ، إضافة إلى حملة بالمنطقة الصناعية امدرمان

ودعت اميمة الي ضرورة استبدال الكبابي الزجاجية بالورقية وهي رسالة لا بد من ايصالها لكافة المواطنين لتفادي انتقال جائحة كورونا فيروس .

وأضافت ان الحملة تستهدف التوعية وسط المواطنين في الخرطوم وامدرمان عن جائحة كورونا وطرق الوقاية منه ، مشيرة الي ان الحملة اليوم

تتواصل في التوعية بمحطة ( جاكسون ) لفريق الخرطوم ، و ( صابرين ) لفريق امدرمان ، ثم تنطلق الفرق او الاتيام نحو المنازل والمؤسسات لنشر الوعي حول جائحة كورونا .

سونا

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