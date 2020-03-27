إجتماع اللجنة العليا للعمل الزكوي لتكوين اللجان القاعدية بالسوكي

-ترأس ممثل المدير التنفيذي لمحلية السوكي يوسف عبدالجبار يوسف بأمانة الزكاة بالمحلية امس إجتماع اللجنة العليا للعمل الزكوي بهدف إعادة تكوين لجان الزكاة القاعدية بالوحدات والقرى والأحياء بحضور مدير الزكاة والرعاية الاجتماعية وممثل الإدارة الأهلية وقوى إعلان الحرية والتغيير ومشرف خطاب الزكاة وممثل المكلفين وممثل لجان المقاومة وممثل الدعاة بالمحلية .

واوضح ممثل المدير التنفيذي تفعيل الأدوار لهذه اللجان والعمل على الاستعداد وتجهيز البرامج الخاصة باللجنة وذلك بهدف زيادة عدد المواطنين المتطوعين للعمل باللجنة ومتابعة الخطط والبرامج من خلال متابعةقوائم المستحقين وتحديثها وفق منهجية متكاملةبينها وبين الجهات ذات الاختصاص

كما تم خلال الاجتماع استعراض عمل اللجنة وتكوين اللجان الفرعية التي تم اختيارها وتوزيعها على الوحدات الاربع لتكوين اللجان القاعدية

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات الحالية للجنة وبرامجها لقيام مؤتمرات وندوات لتفقيه دورالمواطن من أجل اختيار اللجان والإطلاع على برامج الزكاة ودور أئمة المساجد خلال التوعية والتعريف بالعمل الزكوى والمتابعة التامة لكل الوحدات حسب الجدول الزمني المحدد .

سونا

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