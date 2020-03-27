“الدعم السريع” تؤكد تطبيق إجراءات مجابهة “كورونا”

أعلنت دائرة الشرطة العسكرية لقوات الدعم السريع جاهزيتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة لمجابهة فيروس “كورونا”، وفقاً لتوجيهات القيادة العليا للقوات. وأكد مدير الدائرة الرائد محمد سليمان موسى في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن الدائرة اتبعت الإجراءات الاحترازية كافة لمكافحة “كورونا” بقطاعات “الدعم السريع” كافة في ولاية الخرطوم والقطاعات الأخرى. وقال إن الشرطة العسكرية نفذت حملات توعية لمنسوبي القوات بخطورة المرض والوقاية منه، وتقييد حركة الدخول والخروج لمنشآت الدعم السريع كافة، بجانب تنشيط دوريات لتقييد حركة الأفراد.

الخرطوم (كوش نيوز)

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