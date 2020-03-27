(شمال دارفور) تغلق حدودها مع تشاد وليبيا

شددت ولاية شمال دارفور “الخميس” من إجراءاتها الاحترازية الرامية للوقاية من وباء “كورونا” المستجد، وقررت إغلاق حدودها مع دولتي تشاد وليبيا.

وأصدرت اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة الفيروس خلال اجتماعها الطارئ الذي انعقد بأمانة حكومة الولاية، حزمة من الإجراءات الجديدة، تمثلت في إغلاق الحدود بصورة كاملة مع دولتي تشاد وليبيا، مع إحكام التنسيق بين الولاية ودولة تشاد، لمنع دخول الوافدين، بجانب إغلاق جميع مناطق التعدين والمطاعم بمحلية الفاشر لفترة اسبوع قابلة للتجديد، ومنع كافة أشكال التجمعات في المناسبات الاجتماعية.

وأوضح رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الصحة بالولاية سليمان آدم إدريس في تصريح صحفي أن اللجنة التنسيقية لمجابهة جائحة كورونا وبعد اطلاعها على الموقف الصحي بالبلاد والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، قررت استصدار المزيد من القرارات والاجراءات الفاعلة، التي من شأنها الوقاية من انتشار الفيروس.

السوداني

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