مدني يؤكد أهمية دور العاملين بشركة سكر النيل الأبيض

أكد وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني على أهمية دور العاملين بشركة سكر النيل الأبيض رغم العقبات والصعوبات التي ظلت تعترض مسيرتها خلال الأعوام الماضية .

وقال خلال اجتماعة اليوم مع المدير العام للشركة بمبانيها بالخرطوم إنه سيدعم جميع خطط

الشركة المستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية .

ووعد الوزير بزيارة موقع الشركة بولاية النيل الأبيض وتفقد سير الإنتاج بأقسامها المتعددة بعد انتهاء جائحة كورونا.

من جانبه، استعرض المدير العام موقف الإنتاج بالموسم الزراعي ٢٠١٩_٢٠٢٠ وموقف الشركة من التحضيرات والتجهيزات لموسم الإنتاج المقبل 2020/ 2021 .

وأشار إلى خطة الشركة الرامية لفتح منافذ لبيع السكر المخفض للجمهور مباشرة وكذلك عبر المواعين التعاونية خلال شهر رمضان المعظم في إطار تعزيز جهود الدولة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.

وأكد عزم العاملين على بذل أقصى الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج دفعا لعجلة الاقتصاد السوداني وتماشياً مع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

سونا

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