وزير الثروة الحيوانية:وصول صادر الماشية للسعودية الاثنين

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي وصول الشحنة الأولى لصادر المواشي الى محجر سواكن والمتوقع وصولها للمملكة العربية السعودية بعد غد الاثنين.
وقال وزير الثروة الحيوانية دكتور علم الدين أبشر لـ(سونا) إن هذه الشحنة تبلغ 5 آلاف رأس من الضأن، مؤكدا أن حركة الصادر تتواصل إلى السعودية، ولا توجد أي عقبات أو مشاكل في انسياب الصادر.
من جهته، أكد المصدّر خالد وافي أن ثلاثة من شحنات صادر الماشية وصلت لمحجر سواكن والبقية في طريقها للوصول، معربا عن فرحته لاستئناف الصادر بعد توقف دام خمسة أشهر و14 يوما.
وكان الوزير قد دشن في الأول من مارس تطعيم صادر الماشية بمحجر أمدرمان بمدة حجر أو تطعيم بلغت 30 يوما وفقا للاشتراطات والإجراءات الصحية مابين السودان والمملكة. ومما يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق للماشية السودانية.
سونا
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1 تعليق
طبعا نحن السودانيين آغباء الناس رغم أن أغلب المسوولين في وزاراتنا متعلمين والمثل يقول القلم لا يذيل بلم اذا عندنا مخ مانصدر اصلا حيوانات حية مهما كانت الظروف وكمان للأسف نصدر اناث اصلا المفروض لحوم فقط لأن ممكن ترجع هذه الماشية لأي حجة واذا رجعت ممكن تكون الخسارة كبيرة جدا واذا رجعت لحوم مافي خسارة لأن اللحوم ممكن تتجمد لكي لا تعفن بس اذا كانت حيوانات حية ممكن كلها تموت دي ناحية وقبل كده في عهد المقبور المجرم الفاسد عمر البشير رجع السعودين ميات الأغنام بحجة مريضة بالوادي المتصدع والمفروض قبل مائذهبت الأغنام هناك بكون في قوانين صارمة للمستورد. الشي الآخر ما المفروض اصلا تصدر أغنام حية أو أبقار أو جمال لحوم فقط لكي نوفر شغل في المسالخ لكي نوفر شغل في الصناعات الجلدية لكي نوفر شغل في مدافع الجلود وصناعة الزراير ولكي نزيد الدخل من جميع هذه المجالات لأن الدول التي تستورد الماشية حية هي التي تستحوز على هذا الدخل الكبير من الماشية التي من المفترض تستفيد منها دولتك صاحبة هذه الثروة