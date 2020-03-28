رسميا.. ألمانيا ترد على “لقاح كورونا والطبيب التونسي”

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنغيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي.
وكتبت الوزارة في على حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها بموقع “تويتر”، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات “خاطئة”.
وأضافت الوزارة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها.
وأوضحت الخارجية الألمانية أن المستشارة كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
وكانت شائعات جرى تداولها على شبكات التواصل، أشارت إلى اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد، المعروف أيضا باسم “كوفيد 19” عن طريق طبيب تونسي مقيم في ألمانيا.
واعتمدت هذه الشائعات على ترجمة اتضح أنها مغلوطة لحديث ميركل في أحد المؤتمرات الصحفية بشأن الفيروس، قبل أيام.
وتقول ميركل، وفقما نسبت إليها الترجمة المضللة، إنها أجرت حوارا مع طبيب تونسي يدعى “الدكتور كمون”، بعد أن اكتشف علاجا لفيروس كورونا، مشيرة إلى “ثبوت فعالية العقار”.
سكاي نيوز
2 تعليقان
اصلا واضح الترجمة مغشوشة حتى لمن لا يتحدث الالمانية لأن الاسماء الاعلام المذكورة في الترجمة لم ترد في صوت ميركل
لو كنت مكان الالمان لما اتعبت نفسي بالرد لانهم لن يستطيعوا ازالة الجهل المعشش في عقولنا فنحن نصدق و ننشر الاف الخزعبلات كهذه.. بروف سوداني يتحدث عن زيت السميم و الكورونا.. طبيب نيحيري يكتشف القرض و شيخ مصري يوصي بالزنجبيل.. علاج الجهل اصعب من علاج المرض.
اصلا واضح الترجمة مغشوشة حتى لمن لا يتحدث الالمانية لأن الاسماء الاعلام المذكورة في الترجمة لم ترد في صوت ميركل لو كنت مكان الالمان لما اتعبت نفسي بالرد لانهم لن يستطيعوا ازالة الجهل المعشش في عقولنا فنحن نصدق و ننشر الاف الخزعبلات كهذه.. بروف سوداني يتحدث عن زيت السمسم و الكورونا.. طبيب نيحيري يكتشف القرض و شيخ مصري يوصي بالزنجبيل.. علاج الجهل اصعب من علاج المرض.