بعد تغريدته عن زواج المثليين وكورونا … السفير البريطاني في بغداد يرد على ” مقتدى الصدر “!

علق ستيفن هيكي السفير البريطاني في بغداد ، على على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي ربط فيها فيروس كورونا بزواج المثليين.
وكتب الصدر في تغريدته “من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء هو تقنين زواج المثليين ، ومن هنا أدعو كل الحكومات إلى إلغاء هذا القانون فورا وبلا توان فلعله سيكون بمثابة الندم على الذنب. وإلا فلات حين مندم”.
وأعاد هيكي تغريدة الصدر وكتب عليها: “شكرا للتواصل مع دول على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن بحاجة إلى المزيد من التواصل والتعاون بين البلدان في هذا الوقت الحرج”.
وأضاف “لكن المملكة المتحدة لن تغير قانونها الخاص بالزواج المتساوي، والذي نفخر به. بدلا من ذلك، لنعمل معا على أساس أفضل للنصائح الطبية والعلمية لكسب المعركة ضد كورونا”.
صحيفة المرصد
تعليقات فيسبوك
1 تعليق
ماذا نتوقع من حفيد ال صهيون!؟!
و هل مثل هذا الزواج استند لنصائح الطب و العلم؟
هل يوجد علم واحد في هذا الكون يقر بتكوين اسره و إنجاب أطفال بهذا النوع من الزواج؟!!!
الله تعالى الذي لا تؤمن به ي هيكي و العلم و الطب قد خبرونا عن مواصفات الأنثى و التي نعرفها جميعا و هي بدورها الأم و الزوجة و الأخت و الابنه و العمه و الخاله و الحبوبه
الأمر ليست مرتبط بالعلم و لا بالطب عندكم و إنما بالفسوق و الفجور و تعمدا لمخالفة أوامر الله تعالى و محاربة الإسلام و نشر الرذيلة بين الشعوب.
هل يمكن أن يحدث هذا النوع من الزواج بين أبناء و أحفاد ملكة بريطانيا؟؟؟
و لماذا لم يحدث حتى الآن!؟!