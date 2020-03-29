بعد تغريدته عن زواج المثليين وكورونا … السفير البريطاني في بغداد يرد على ” مقتدى الصدر “!

علق ستيفن هيكي السفير البريطاني في بغداد ، على على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي ربط فيها فيروس كورونا بزواج المثليين.

وكتب الصدر في تغريدته “من أفدح الأمور التي تسببت بانتشار هذا الوباء هو تقنين زواج المثليين ، ومن هنا أدعو كل الحكومات إلى إلغاء هذا القانون فورا وبلا توان فلعله سيكون بمثابة الندم على الذنب. وإلا فلات حين مندم”.

وأعاد هيكي تغريدة الصدر وكتب عليها: “شكرا للتواصل مع دول على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن بحاجة إلى المزيد من التواصل والتعاون بين البلدان في هذا الوقت الحرج”.

وأضاف “لكن المملكة المتحدة لن تغير قانونها الخاص بالزواج المتساوي، والذي نفخر به. بدلا من ذلك، لنعمل معا على أساس أفضل للنصائح الطبية والعلمية لكسب المعركة ضد كورونا”.

صحيفة المرصد

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