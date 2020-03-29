بالصور والفيديو.. ما هي حقيقة المعجزة التي حدثت بالسودان.. طفل حديث الولادة ينطق ويوصي قبل وفاته بلحظات (أشربوا الشاي مسيخ يا جماعة) علاج للكورونا

تداول نشطاء على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان مقطع فيديو وصفه ناشروه بالمعجزة الإلهية التي حيرت الجميع وأصابتهم بالدهشة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تمت فبركته عبر دبلجة واضحة وحقق انتشار واسع عبر السوشيال طفل في المهد وهو يتحدث بلهجة سودانية مفهومة (أشربوا الشاي مسيخ يا جماعة).

واختلف ناشرو المعجزة المفبركة في مكان ولادة الطفل فمنهم من قال أن الطفل المعجزة ولد بإحدى مستشفيات العاصمة الخرطوم, ومنهم من أكد بصورة قاطعة أن ولاية الجزيرة هي من شهدت مولد الطفل الذي توفي بعد وصيته بلحظات.

ووسط هذا الذهول أقسمت ناشطة على فيسبوك أن الحدث صحيح وحدث بأم القرى أربعين وقالت أن الطفل الولود حديثاً أوصى والدته بأن تنصح الناس بشرب الشاي مسيخ, وقد تم إيقاظها من النوم لسماع المعجزة على حد قولها.

وفسر بعض الجهلاء على السوشيال ميديا أن وصية المولود بشرب الشاي دون سكر القصد منها علاج لمرض فايروس كورونا المستجد والذي فشل العالم في توفير علاج له.

بينما ذكر البعض أن هذه المعجزة دلالة واضحة على اقتراب الساعة وعلى الجميع التوجه لله وترك المعاصي التي كثرت.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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