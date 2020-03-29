شركة الفاخر تفتح نوافذ جديدة لشراء الذهب من المنقبين في خمس ولايات سودانية

كشفت شركة الفاخر للأنشطة المتعددة، عن معلومات جديدة حول المتحكمين في سوق الذهب بالداخل، داعية الدولة لسن قوانين رادعة وتحديد السعر التشجيعي بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة بمافيهم التجار.

وقال أبي عبدالله النور مسؤول المشتريات بالشركة يوم (الأحد)، أن سماسرة الذهب (تجار الهواء) يتحكمون في تحديد سعر البيع والشراء دون ضوابط من الدولة.

وأضاف أن هناك تجار ليس لديهم علاقة بتجارة الذهب يضاربون في المعدن من أجل رفع سعر الدولار وسلعهم.

وشرعت شركة الفاخر للأنشطة المتعددة في فتح نوافذ جديدة لشراء الذهب من المنقبين في خمس ولايات شملت (نهر النيل، الشمالية ، كسلا ، شمال دارفور وشمال كردفان).

وأبان أبي ان الخطوة تهدف لتحفيز المنقبين على زيادة الانتاج وتقليل نفقات السفر لبيع المنتج في الخرطوم.

وكشف النور عن مبادرة طرحتها الشركة لشراء الذهب من المنقبين مقابل الجازولين على ان يكون المعدن مدعوم جزئياً من الدولة .

ونبه مسؤول المشتريات بشركة الفاخرة من خطورة السماسرة في المضاربة والمساهمة في زيادة اسعار شراء الذهب والعملات الاجنبية من اجل الربح وتهريب المنتج خارج البلاد .

كشف أبي عن توقف الشركة من عمليات الشراء لمدة اسبوعين بسبب مضاربات السماسرة.

وقال أن الشركة تقوم ببيع ماتحصل عليه من السوق في الخارج وليس بالداخل من أجل ادخال عملات أجنبية الى خزينة الدولة.

الخرطوم: سودان برس

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