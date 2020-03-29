سلة غذاء للأسر الفقيرة لمجابهة “كورونا” بالخرطوم

قال معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي إن هناك اتجاهاً لتوفير مخزون غذائي من السلع الرئيسية يوزع للأسر الفقيرة لمجابهة أي تطورات قد تحدث بشأن انتشار جائحة “كورونا”. وقال في لقاء مع الإذاعة السودانية بحسب (سونا)، بأن المقترح معمول به في كل دول العالم تحت مسمى سلة غذاء الطوارئ لمجابهة إجراءات تمديد حظر التجوال والعزل المنزلي للأسر إن اضطرت الدولة لإنفاذه. إلي ذلك طمأن المعتمد المواطنين بإجراء استعدادات جيدة لمقابلة احتياجاتهم من سلع شهر رمضان بأسواق ومنافذ البيع المخفض بالمحلية بأسعار تركيزية مخفضة مقرونة برقابة مشددة علي المواقع تجنباً لزيادة الأسعار. وعلي صعيد متصل بشر معتمد الخرطوم بتقدم ملحوظ سيحدث في عمل النظافة خلال الأيام المقبلة بعد إدخال شركات جديدة مؤهلة للعمل في القطاعات خاصة قطاع شرق الخرطوم والذي سيشهد نقلة متوقعة في مستوى النظافة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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