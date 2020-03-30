شاهد بالفيديو.. متصوف سوداني يفجرها داوية: رجال أبو حراز ماسكين الكورونا عن العالم الإسلامي ولو لا الصالحين الكورونا كانت (أكلت عضمكم)

طمأن متصوف سوداني وأحد مريدي شيوخ أبو حراز الشعب السوداني والعالم الإسلامي بعدم إصابتهم بفايروس كورونا المستجد والذي تسبب في موت المئات بالعالم.

وقال الرجل في مقطع فيديو تم تصويره له ورصده محرر موقع النيلين: (إلى عامة العالم الإسلامي.. مافي حاجة اسمها الكورونا وإن شاء الله حتى لو وجدت الكورونا ما بتجيب ليكم عوجة).

وتابع حديثه الذي تناقلته مواقع التواصل السودانية: (نحنا موجودين في أبو حراز وماسكين ليكم الكورونا, وماسكها الشيخ دفع الله والشيخ يوسف والشكينيبة ورجال أم ضواً بان).

وقطع الصوفي قائلاً: لو لا الصالحين الموجودين في الأرض لأكلت الكورونا عضمكم, على حد تعبيره.

وأوصى محمد عبد الله أحمد الإمام وهو اسمه في ختام حديثه الشعب السوداني والعالم الإسلامي بكثرة الإستغفار وقراءة القران والصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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