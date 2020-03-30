محمد النظيف: كادوا ان يضربوني بسبب حمدوك.. قربت اقول ليهم يا جماعة انا كوز !!

حملت ما قسم الله مساء اليوم مع صديقي موفق قبل المغيب ‘ ومن صينية بري بعد القليل من الزمن ركبنا (هايس) متجهين صوب المحبوبه امدرمان (الشهداء) !
فاخبرنا سائق الحافلة ان هناك مظاهرات في الشهداء ولا يستطيع دخولها فسوف يقوم با نزالنا جوار حوش الخليفة فشكره احد الشباب علي الوضوح !
سالتهم با ستغراب الشباب متظاهرين عشان شنو ؟ مالهم ؟!
فكان علي يميني شاب ضخم الجسد رد بصوت جهور كيف يعني هو شنو الفي ؟!!
اسي عاملين لينا حظر من ٨م وعاوزين يعملوا من ٦م !
نموت يعني ..
فقلت له ياخ دا عشان صحتك !
صحة شنو نموت من الجوع !!
فقلت له اصبر !!
فهنا اخرج الشاب الذي يجلس امامي سماعته و انزل نظارته من اعينه وبغضب جم سالني قلت شنو ؟
قلت نصبر بس علي الحكومة دي !
حينها هاج جميع الركاب نصبر علي شنو ورينا صفوف العيش ولا البنزين ولا الكهرباء البتقطع اليوم كلو !!
والله يا جماعة قربت اقول ليهم يا جماعة انا كوز 😂😂
ماتبع جماعة حمدوك بس بتونس معاكم ساي!!
الحاجه اللافته للنظر ان معظمهم شباب فردوموني ردم شديد بسبب دفاعي عن حكومة حمدوك !
واخيرا قال احدهم انت فاكرهم عاملين الحظر دا عشان كرونا ‘ ديل عاملنو عشان البلد واقفه مافيها اي شي لا وقود ولا دقيق ولا اي شي !!
علي حمدوك ان يحزم حقائبه و يتوكل !
ما كتبته حدث معي امس !
#وكفي
محمد النظيف
1 تعليق
أنت فعلا كوز والشباب المعاك فى الحافلة كيزان _ الكورونا وباء أجبر كل العالم على التعامل معه بحظر التجول لذلك كان واجب عليك الدفاع عن موقف الحكومة