محمد النظيف: كادوا ان يضربوني بسبب حمدوك.. قربت اقول ليهم يا جماعة انا كوز !!

حملت ما قسم الله مساء اليوم مع صديقي موفق قبل المغيب ‘ ومن صينية بري بعد القليل من الزمن ركبنا (هايس) متجهين صوب المحبوبه امدرمان (الشهداء) !

فاخبرنا سائق الحافلة ان هناك مظاهرات في الشهداء ولا يستطيع دخولها فسوف يقوم با نزالنا جوار حوش الخليفة فشكره احد الشباب علي الوضوح !

سالتهم با ستغراب الشباب متظاهرين عشان شنو ؟ مالهم ؟!

فكان علي يميني شاب ضخم الجسد رد بصوت جهور كيف يعني هو شنو الفي ؟!!

اسي عاملين لينا حظر من ٨م وعاوزين يعملوا من ٦م !

نموت يعني ..

فقلت له ياخ دا عشان صحتك !

صحة شنو نموت من الجوع !!

فقلت له اصبر !!

فهنا اخرج الشاب الذي يجلس امامي سماعته و انزل نظارته من اعينه وبغضب جم سالني قلت شنو ؟

قلت نصبر بس علي الحكومة دي !

حينها هاج جميع الركاب نصبر علي شنو ورينا صفوف العيش ولا البنزين ولا الكهرباء البتقطع اليوم كلو !!

والله يا جماعة قربت اقول ليهم يا جماعة انا كوز 😂😂

ماتبع جماعة حمدوك بس بتونس معاكم ساي!!

الحاجه اللافته للنظر ان معظمهم شباب فردوموني ردم شديد بسبب دفاعي عن حكومة حمدوك !

واخيرا قال احدهم انت فاكرهم عاملين الحظر دا عشان كرونا ‘ ديل عاملنو عشان البلد واقفه مافيها اي شي لا وقود ولا دقيق ولا اي شي !!

علي حمدوك ان يحزم حقائبه و يتوكل !

ما كتبته حدث معي امس !

#وكفي

محمد النظيف

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