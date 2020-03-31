“كورونا” يجتاح “أمريكا” ويرفع الإصابات إلى رقم صادم في يوم واحد !

أظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 163 ألفاً، كما تخطّى عدد الوفيّات الناجمة عن وباء كوفيد-19 مساء الاثنين ثلاثة آلاف.

ووفقاً للحصيلة فقد توفي في الولايات المتحدة بسبب الوباء ثلاثة آلاف وثمانية أشخاص من أصل 163 ألفاً و429 شخصاً تأكّدت مخبرياً إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض كوفيد-19، منها نحو 20 ألف إصابة جديدة.

والولايات المتحدة بها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم في بلد واحد، وهو عدد من المرجح أن يرتفع مع زيادة الفحوص. حسب “العربية.نت”.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الاقتصاد يأتي في المرتبة الثانية وأولويته الآن هي إنقاذ أرواح الناس من الوباء المتفشي.

صحيفة المرصد

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