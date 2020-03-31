«ماء معجزة» يُعتقد أنه يحمي قرية إيطالية من «كورونا»

نجا سكان مونتالدو تورينيزي، وهي قرية تقع شمال إيطاليا، حتى الآن من جائحة فيروس كورونا المستجد، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنهم محميون بـ«ماء معجزة»، وفقاً لأسطورة تم تداولها دائمًا عن تلك القرية، اعتقاداً بأن بها ماء ساهم في شفاء قوات القائد الفرنسي نابليون بونابرت من الالتهاب الرئوي.

وتقع مونتالدو تورينيزي على بعد نحو 11 ميلاً (19 كم) من تورين، عاصمة إقليم بيدمونت الإيطالي، حيث أصيب حتى اليوم (الأثنين) 3565 شخصاً بالفيروس. ويعد بيدمونت رابع أكثر المناطق تضرراً في إيطاليا إذا سجل 8206 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى أمس (الأحد)، حسبما نقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ويعتقد أن الماء في بئر في قرية مونتالدو تورينيزي، التي يبلغ عدد سكانها 720 نسمة، قد ساعد في علاج قوات نابليون، التي كانت قد أقامت معسكراً في القرية في يونيو (حزيران) 1800 قبل معركة في مارينغو القريبة.

وقال سيرغيو غايوتي، عمدة مونتالدو تورينيزي، لصحيفة الغارديان: «كان جنرالات نابليون مريضين بالالتهاب الرئوي. وبفضل الهواء النقي والريف البكر، تم علاجهم أيضاً. وخلال تلك الفترة، ربما ساعد الماء. ولكن اليوم، تم إغلاق البئر وتستخدم مياهه فقط لري الحقول. لا يمكن لأحد الشرب منه».

ويوجد في مونتالدو تورينيزي عدد كبير من كبار السن، ولكنها أيضاً موطن للعائلات الشابة، حيث يتنقل الأشخاص إلى تورين للعمل.

وقال عمدة القرية إن الأسباب الأكثر مصداقية لغياب الفيروس التاجي حتى الآن يمكن أن تكون بسبب الهواء النقي ونمط الحياة الصحي، بالإضافة إلى جهود تحذير الناس من مخاطر «كورونا» وتوزيع أقنعة الوجه على جميع العائلات.

وأضاف: «بالكاد توجد صناعة هنا، فهي تتكون في الغالب من الحرفيين». وتابع: «منذ البداية، وضعت إشعارات في صناديق بريدية للأشخاص تسرد الأشياء التي يحتاجون إلى القيام بها للبقاء في أمان، مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب الاتصال المباشر ونشر إشعارات رسمية على موقعنا. لقد كنا أول مدينة في المنطقة تقوم بتوزيع الأقنعة على جميع العائلات، وما زلنا نوزع أقنعة بديلة».

وسجّلت في إيطاليا حتى الآن ثلث الوفيات العالمية جراء فيروس كورونا، بنحو 11 ألف وفاة، فيما حذرت الحكومة المواطنين من أنه سيكون عليهم الاستعداد لفترة عزل تام «طويلة جداً» يتم رفعها تدريجياً، رغم تداعياتها الاقتصادية.

صحيفة الشرق الأوسط

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