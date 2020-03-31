تفاقم أزمة الخبز وتوقعات بتوقف مخابز خلال أيام

تفاقمت أزمة الخبز بصورة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، وتزايد معدلات اصطفاف المواطنين أمام المخابز الرئيسية في الخرطوم.

وعزا صاحب مجموعة مخابز ود عكاشة عصام الدين عكاشة، تزايد الصفوف لوجود نقص في الدقيق يقدر بنحو (60%).

وقال لـ(باج نيوز) إن شركة ويتا والتي كانت توزع (10) آلاف طن توقفت عن التوزيع منذ عدة أيام، إلى جانب أن هناك مخابز لا تحصل على الدقيق الكافي من الشركات الأخرى.

وألمح عكاشة إلى توقف مخابز عن العمل خلال الفترة المقبلة لارتفاع تكلفة صناعة الخبز، إضافة إلى الظروف الخاصة بجائحة “كورونا”.

واعتبر عكاشة أن وزن قطعة الخبز (70) جرام أصبحت لا تغطي التكلفة حالياً مع الارتفاع المستمر لمدخلات صناعة الخبز، وأشار إلى ارتفاع سعر كرتونة الخميرة إلى (3) آلاف جنيه، وجركانة الزيت إلى (3300) جنيه وجوال الملح إلى (600) جنيه، إضافة إلى إرتفاع تكلفة العمالة.

وتوقع عكاشة لجوء أصحاب المخابز إلى منح إجازات مفتوحة للعمالة في حال فرض حظر التجوال الشامل.

صحيفة السوداني

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