15 دولة تفلت من أنياب كورونا حتى الآن.. تعرف عليها

قد تكون عُزلة بعض الدول، وسيلة حصانتها من فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” الذي اجتاح أغلب دول العالم، ومازال منتشرا بصورة أربكت الكون واقتصاداته.

ووفقا لرصد أجرته مؤسسة ستاتيستا، هناك 15 دولة على الأقل في العالم لم تعلن عن تسجيل أي إصابات بكورونا حتى الآن.

وأغلب تلك الدول إما نائية، أو شبه معزولة عن باقي دول العالم، مثل كوريا الشمالية، التي تحوم الشكوك حولها خلوها من الفيروس.

وأكدت مصادر في كوريا الجنوبية، التي تعدت حالات المرض بها من الفيروس 9500 حالة، أن المرض منتشر في جارتها الشمالية. وأشارت المصادر إلى أن المرض من المؤكد أن يكون قد انتشر هناك عبر الحدود مع الصين.

وفي الوقت ذاته، تمثل القيود المفروضة على وسائل الإعلام في بيونغ يانغ عائقا يصعب معه التأكد من وجود إصابات هناك.

وفي الوقت ذاته، قد تكون العزلة التي فرضتها كوريا الشمالية على نفسها حصنا لها أمام انتشار كورونا في البلاد، في ظل انتشار الفيروس في العالم عبر المسافرين من الصين.

وهناك 9 دول في إفريقيا لم تسجل إصابات، وهي بوتسوانا، وبورندي، وجزر القمر، وملاوي، وساو تومي وبرينسيب، وسيراليون، وجنوب السودان.

في آسيا، لم تسجل اليمن وطاجكستان وتركمستان وميانمار إصابات. وهناك أيضا جزر صغيرة في المحيط الهادئ خالية من كوفيد 19 مثل دولة جزر سليمان ودولة فانواتو.

العربية نت

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