خبير: من أهم الآثار الايجابية لجائحة كورونا على الاقتصاد السوداني انحسار ظاهرة تهريب الذهب

اجرت وكالة السودان للانباء استطلاعات وسط الخبراء والاختصاصيين وقادة الرأي الاقتصادي حول تداعيات فيروس كورونا على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وفى هذا الاطار التقت (سونا) بالخبير الاقتصادي بروفيسور محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم الذي قال ان التأثيرات الاقتصادية السالبة للمرض كانت حاضرة بقوة فى المشهد الاقتصادي للبلاد عقب اعلان السودان عن حالة اصابة واحدة بالمرض موضحا ان الآثار السالبة لجائحة كورونا والتي انعكست على اقتصاد البلاد تمثلت فى توقف النشاط السياحي على قلته كما طالت هذه الآثار الموانئ البحرية فى قطاعي الصادر والوارد مشيرا الى توقف 80% من حجم صادرات البلاد الى الاسواق الخارجية كنتيجة لوقف الدخول والخروج بسبب المخاوف من انتشار الفيروس كما ان الآثار السالبة تتمثل ايضا في احجام الدول الاوروبية ودول الخليج عن تقديم الدعم ويد العون للسودان على الاقل فى الوقت الحاضر بسبب تخصيص هذه الدول لكافة مواردها لمحاربة هذه الجائحة .

الى ذلك اشار دكتور هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي الى مجموعة من الآثار الايجابية لجائحة كورونا على اقتصاديات البلاد والتي من بينها ايقاف الاستيراد مستطردا وهذا يعني انخفاض الطلب على الدولار والسلع المستوردة مع الاقبال على السلع المنتجة محليا بالاضافة الى وقف تجارة الشنطة مما يساهم ويساعد على خفض الطلب على الدولار مما يؤدي الى انخفاض سعر صرف الدولار امام العملة الوطنية .

وزاد قائلا ان من أهم الآثار الايجابية لهذه الجائحة على الاقتصاد السوداني وعلى رأسها انحسار ظاهرة تهريب السلع الى دول الجوار وخاصة الذهب.

الخرطوم 31 -3-2020م(سونا)

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