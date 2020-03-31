قرار بتشكيل لجنة لتحديد أسعار السلع الأساسية في السودان خلال المرحلة الحالية

أصدر وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني قراراً بالرقم “37” لسنة 2020 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع الأساسية خلال المرحلة الحالية والظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح القرار تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، أنه بموجب قرار رئيس الوزراء رقم “70” لسنة 2019 والخاص بتحديد صلاحيات وزارة الحكومة الإنتقالية والوحدات التابعة لها وتحت إشراف الوزير، وفي إطار التدابير الأخيرة لمجلس الوزراء بموجب القرار رقم “91” لسنة 2020 تحسباً لفيروس “كورونا” وضماناً لإستقرار السلع الأساسية خلال المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد تم تشكيل لجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع الأساسية.

وكشف أن السلع يشملها القرار تضم “السكر، زيوت الطعام، الدقيق، لبن البدرة، الشاي، الأرز، العدس، الفول المصري، والصابون”.

الخرطوم: باج نيوز

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