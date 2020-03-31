البوشي تنعي دكتور الكرة السودانية الراحل كمال عبدالوهاب

نعت وزيرة الشباب والرياضه المهندسة ولاء البوشي لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي المريخ الراحل كمال عبدالوهاب. وتقدمت الوزيرة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل والوسط الرياضي، داعية المولى عز و جل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين و الشهداء.

يذكر ان الراحل كمال عبد الوهاب سليمان ولد بأم درمان بحي أبوعنجة، ولعب كرة القدم منذ وقت مبكر في فريق أبوعنجة، وقد تم اختياره للفريق القومي وهو لا يزال لاعباً بفريق درجة ثانية في عام 1968م. ولعب الراحل لفريق المريخ في العام 1969م، وقدم معه مواسم متميزة، إلى جانب تألقه مع الفريق القومي.

هذا وشارك وكيل الوزارة الأستاذ أيمن سيد سليم في مراسم تشييع الراحل.

الخرطوم ٣١-٣-٢٠٢٠ (سونا)

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