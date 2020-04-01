بالفيديو: مكالمة حازم حلمي مع أيقونة الثورة “دسيس مان” من داخل السجن معتذراً للشعب السوداني ويطرب رواد المواقع

أجرى الإعلامي حازم “حلمي ” مكالمة هاتفية مع أيقونة الثورة المعروف باسم “دسيس مان” أمام أعين رواد المواقع في بث مباشر على “فيسبوك ” من داخل السجن ليطمئن الجميع عليه مناشداً بالوقوف معه ومساندته للخروج من السجن وخاصة أنه تم إلافراج عن عدد كبير من المساجين بسبب تفشي فيروس “كورونا وقام “دسيس مان” بالهتاف بأغاني الثورة من داخل السجن ” بجراوية يا عزة الرئيس الأول في السجون بتجول ” وداعبه حازم (انتا برضو بتتجول معاهو ).



وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر كوش نيوز فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات التي لم تقبل إعتذار “دسيس مان” أبرزها (لايف موفق الرساله اللي وصلتني ثقافة الاعتذار دي حاجه مهمه)و (اي زول ينحرف عن طريق الثوره في 60).

الخرطوم : (كوش نيوز)

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