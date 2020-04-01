إبقاء قوة سودانية عائدة من السعودية في الغاطس الخارجي للميناء لمدة (14)

تطبيقًا لخطة الدولة الاحترازية والتقيد الكامل بإجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج احتجزت السلطات الصحية المختصة بولاية البحر الأحمر مجموعة من الجنود السودانيين العائدين من عاصفة الحزم.

وكان حوالى 800 ( ثمانمائة) من الجنود قد دخلوا منطقة الغاطس الخارجي لميناء بورسودان حيث قررت السلطات المختصة في الولاية احتجازهم لقضاء فترة الحجز الاحترازية المعلومة و هي أسبوعين

وكان السودان قد قرر المشاركة في قوات عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية ضمن تحالف يسعى لاستعادة الشرعية في اليمن وذلك قبل خمس سنوات، مارس 2015

وتزامنت عودة هذه القوة مع تطبيق البلاد لحزمة من الاجراءات من بينها إغلاق الأجواء السودانية ومنع دخول الأفراد والجماعات إلى البلاد إضافة إلى فرض حالة الطواري والعزل للمصابين والحجز للمشتبه بهم والقادمين من كل الدول التي ضربتها الجائحة،على تفاوت الحالات.

وفي حالة هذه القوة القادمة عبر البحر ، فقد قررت السلطات احتجازها داخل السفينة في الغاطس الخارجي للميناء لمدة (14) يوماً وفقًا لإجراءات الحجر الصحي في إطار التدابير الوقائية لمنع دخول فايروس كورونا إلي البلاد.

بورتسودان 1-4-2020 (سونا)

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