وزارة الداخلية السودانية تكشف حقيقة ما تداولته مواقع التواصل حول فتح بلاغ في طبيب بسبب الحظر

كشفت وزارة الداخلية السودانية في “توضيح صحفي” فجر الخميس، تحصلت عليه “السوداني الإلكترونية”، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح بلاغ في طبيب بسبب الحظر، جاء فيه:

تداولت وسائل التواصل الإجتماعي واقعة فتح بلاغ تجاه طبيب بسبب حظر التجول، تود وزارة الداخلية إزاء تلك الواقعة تقديم تحية وتقدير لكل العاملين في الحقل الطبي وهم يمثلون خط الدفاع الأول عن البلاد في هذه الأيام.

وحول الواقعة، إن كان قد طبق نص القانون لا روحه فقد ذكر طاقم الإرتكاز عدم حمل الطبيب لأي تصريح أو بطاقة هوية شخصية أثناء حظر التجول بينما قال هو بغير ذلك.

عليه سيتم إجراء تحقيق شفاف حول الواقعة وملابساتها وإحقاق الحق، ثقوا تماماً أننا معكم في ذات الخندق والمعركة.

وزارة الداخلية

٢ أبريل ٢٠٢٠م

صحيفة السوداني

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