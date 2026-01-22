رئيس الوزراء يثّمن المواقف التاريخية لقيادات الأنصار في جمع الصف الوطني

ثمّن رئيس الوزراء د. كامل إدريس المواقف التاريخية لقيادات الأنصار ودورهم في جمع الصف الوطني ورتق النسيج الإجتماعي بالبلاد.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالخرطوم الأمام أحمد المهدي والأمير عبدالرحمن الصادق المهدي والوفد المرافق لسعادتهما، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي محمد علي.

وأعرب د. كامل إدريس عن بالغ سعادته بعودة الإمام أحمد المهدي إلى الخرطوم، مشيراً إلى أنها تحمل في طياتها دلالات واضحة على انتصار الشعب السوداني وعودة الحياة إلى طبيعتها بولاية الخرطوم، مبيناً في هذا الصدد حرص حكومة الأمل على توفير جميع الخدمات الأساسية لتمكين المواطنين من العودة إلى ديارهم بالخرطوم.

وقدّم رئيس الوزراء خلال اللقاء تنويراً ضافياً عن إنجازات حكومة الأمل خلال الفترة السابقة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، فضلاً عن خطط وبرامج مشاريع الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن البلاد مقبلة على نهضة متكاملة الأركان في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والصحية.

من جانبه أعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم لحسن الإستقبال والترحيب، مؤكدين أن هذه الزيارة تأتي في إطار التأييد ودعم مشاريع وبرامج حكومة الأمل خلال المرحلة المقبلة، والعمل صفاً واحداً من أجل تعزيز اللحمة الوطنية ووحدة الصف الوطني وتحقيق السلام والإستقرار بجميع ربوع السودان.

سونا