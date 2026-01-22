والي الجزيرة: 16 ألف قتيل ضحايا المليشيا

كشف والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، عن سقوط أكثر من 16 ألف مواطن قتلى نتيجة لانتهاكات مليشيا الدعم السريع ، بينهم 6,333 قتيلًا في عمليات قتل مباشر، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف حالة وفاة بسبب تداعيات الحرب والحصار وانهيار الخدمات.

وقال الوالي، خلال لقائه وفدًا إعلاميًا تركيًا، الأربعاء إن حكومته سجّلت أكثر من 60 ألف بلاغ انتهاك شملت القتل والنهب والسرقة والاختطاف، إلى جانب تجنيد الأطفال، حيث تم القبض على 97 طفلًا قاصرًا كانوا يقاتلون ضمن صفوف المليشيا عقب تحرير الولاية.

وأضاف أن المليشيا مارست الزواج القسري وزواج القاصرات، وتسببت في تجويع مواطني منطقة الهلالية، ما أدى إلى وفاة أكثر من 1,200 شخص، فضلًا عن التدمير الممنهج للبنى التحتية ومشروع الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية، بما في ذلك إتلاف بنك الجينات الذي يضم 27 ألف صنف نباتي.

وأكد الخير أن حكومة الولاية شرعت في معالجة آثار الكارثة الإنسانية عبر تشغيل 106 مستشفيات و860 مركزًا صحيًا، وتنفيذ 6,117 مشروعًا خدميًا لإعادة الاستقرار للمواطنين.

من جهته، قال رئيس الوفد الإعلامي التركي إن الزيارة تأتي لتوثيق الانتهاكات ميدانيًا ونقل صورة ما جرى في ولاية الجزيرة إلى الرأي العام الدولي عبر مؤسسات إعلامية تركية كبرى.

