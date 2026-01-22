تدشين الوثبة الثانية لتمليك وسائل نقل حديثة لأصحاب ( الكارو) بكسلا

أعرب المفوض عن تقديره لجهود إدارة الجمعية في تمليك وسائل نقل حديثة للفئات المستهدفة وفق مواصفات تواكب متطلبات المرحلة وتسهم في تحسين البنى التحتية والتنمية العمرانية، مشيدًا بدور بنك أم درمان الوطني في توفير التمويل وبالتعاون في استكمال إجراءات الترخيص، مؤكدًا سعي الولاية لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع المؤسسات والأفراد ورجال الأعمال على إقامة مشروعات تعزز التنمية المستدامة، داعيًا إلى استمرار المشروع حتى تمليك جميع أعضاء الجمعية وسائل النقل الحديثة (التكاتك).

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ بشير أمين أن المشروع يهدف إلى تحويل أصحاب العربات التي تجرها الدواب إلى وسائل نقل حديثة، بما يسهم في تحسين الدخل، والحد من البطالة، ومواكبة تطوير الطرق والبنى التحتية، عبر شراكة مع بنك أم درمان الوطني الذي وفر التمويل بالأقساط الميسرة، إلى جانب التأمين والترخيص بالتعاون مع شركة شيكان وإدارة المرور.

سونا