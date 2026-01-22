جمعية تنظيم الأسرة تتسلم عيادة جوالة من صندوق الأمم المتحدة للسكان

جاء لدى تسلم الجمعية الاربعاء ببورتسودان العيادة المتنقلة المقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان بحضور د. سهام جابر مدير إدارة الخدمات والتدخلات الرقمية والأستاذ مصطفي رفعت المدير التنفيذي لفرع البحر الأحمر والأستاذ محمد ادريس المدير التنفيذي لولايه كسلا والأستاذ صلاح الجيلاني مدير إدارة تغيير السلوك ولفيف من القيادات الرسمية والشعبية.

وأعربت قيادات الجمعية عن شكرها وتقديرها لهذا الدعم النوعي مشيرين إلى أن هذه العيادة تشكل إضافة حقيقية للعيادات الجوالة التي تقدم الجمعية خدماتها عبرها للمستفيدين بعدد من ولايات السودان. وبخاصة ان هذه العيادة التي تم استلامها ستخصص للولاية الشمالية وقد تم تجهبزها باحدث الأجهزة والمعدات الطبية وتعمل بنظام الطاقة الشمسية.

سونا