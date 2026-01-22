كشفت محلية الخرطوم عن شروعها في ترتيبات لإعادة تشغيل موقف مواصلات استاد الخرطوم الذي يخدم خطوط مواصلات واسعة من محليات ولاية الخرطوم .

حيث كشف الاجتماع التنسيقي بين إدارة النقل العام والبترول وإدارة المخالفات ومدير قطاع الخرطوم شمال الاداري بالمحلية والهيئة الفرعية لنقابة مواصلات ولاية الخرطوم وعدد من ممثلي الأجهزة النظامية اليوم عن اعتماد خطة لاعادة تدشين العمل بموقف مواصلات الاستاد بعد مرور قرابة الثلاث أعوام من التوقف بسبب الحرب وذلك لمقابلة الزيادة المضطردة في عودة المواطنين لولاية الخرطوم بجانب اتساع تشغيل الخطوط العاملة في المحلية مما يتطلب إعادة تشغيل الموقف علاوة على تهيئة البيئة بموقف مواصلات جاكسون بعد أن تم مباشرة عمل المواصلات فيه مؤخرا.

يشار بأن العمل يندرج تحت إشراف لجنة تنظيم مواقف المواصلات بالخرطوم برئاسة نائب المدير التنفيذي للمحلية كمال عوض الكريم مصطفى وعضوية عدد من ممثلي الجهات المختصة.

وعلى صعيد متصل نفذت إدارة المخالفات والتنظيم حملة نوعية لإزالة المخالفات والتعديات الهندسية بمحاور مواقف جاكسون والاستاد استهدفت إزالة (16) موقعًا عشوائيًا داخل موقف جاكسون للمواصلات شملت “رواكيب” ومظلات كانت تستخدم في بيع الأطعمة والمشروبات المخالفة للاشتراطات الصحية والأنشطة التجارية غير المصرح بها للعمل، بجانب إزالة عدد من مواقع بيع الشاي بشارع الطابية واسفل نفق جامعة السودان مع شارع الغابة، فضلا عن إزالة التشوهات البصرية في محيط استاد الخرطوم.

وعلى صعيد آخر نفذت الإدارة العامة للشئون الزراعية بالتنسيق مع إدارة المخالفات والتنظيم وهيئة النظافة بالمحلية حملة اعادة تهيئة وتنظيم شوارع المطار وكنار والستين واوماك حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الشجيرات والحشائش التي كانت تعيق حركة المرور بالشوارع الرئيسية بالمنطقة، بجانب إزالة كافة العشوائيات وإغلاق مواقع تعاطي الشيشة والكافيهات.

سونا