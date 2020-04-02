حملة للنظافة وإزالة الأنقاض بولاية الخرطوم

شرعت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم في حملات للنظافة وازالة الانقاض بالطرق.

وذكرت الهيئة أن الاعمال الجارية تهدف لتوسعة الطرق وفتح مسارات الحركة بعد ازالة الاتربة فضلا عن دورها في تصريف وتسيير مياه الامطار من الطرق في فصل الخريف وتحسين حركة المرور بصورة جيدة.

وشملت الاعمال شارع الجريف شرق حتي جسر المنشية اضافة إلى اعمال الطلاء بتقاطع (13) بمحلية شرق النيل كما شملت شارع سيقا بمحلية بحري وشارع مأمون بحيري وشارع (41) بمحلية الخرطوم إلى جانب نظافة شارع السلمة البقالة بمحلية جبل اولياء وشارع السوق الشعبي بمحلية ام درمان وشارع الردمية بمحلية امبدة وشارع النيل ام درمان قطاع محلية كرري.

صحيفة السوداني

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