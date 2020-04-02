أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن وصول 3 بواخر بنزين وباخرتين جازولين إلى ميناء بورتسودان في انتظار إكمال إجراءاتها.

و كشف جمال حسن رئيس قسم التوزيع بالمؤسسة السودانية للنفط عن تفاصيل دخول باخرة بنزين واحدة إلى المربط وشروعها في التفريغ الذي سيستمر (48) ساعة على أن تبدأ باخرة الجازولين في التفريغ عقب انتهاء الأولى. وأشار حسن إلى أن حمولة الباخرة الواحدة تبلغ 40 ألف طن باستثناء إحدى باخرات الجازولين صغيرة الحجم وتحمل 22 ألف طن وهي موجودة قبل الأسبوع الماضي، وعزا تأخير تفريغ الحمولات إلى الإجراءات والرسوم.

سونا

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