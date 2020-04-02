إصدار قرار بإيقاف تصدير الذرة

أصدر مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة قرارًا وزاريًا رقم (41) لسنة 2020م بإيقاف تصدير الذرة للخارج اعتبارا من 15 أبريل وحتى إشعار آخر.

كما أوضح محمد علي عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن القرار تم بالتشاور مع وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بعد أن تم تحديد الفجوة الغذائية لمحصول الذرة وذلك بهدف بناء مخزون واحتياطي يتماشى مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد جراء وباء فايروس كورونا الذي اجتاح العالم.

كما يأتي القرار (إيقاف صادر الذرة) لتدني إنتاج الذرة لهذا الموسم مقارنة بالموسم السابق مما يتطلب تدخل الدولة وبناء مخزون واحتياطي لهذه السلعة المهمة في حياة المواطن ومع ذلك أعطى القرار فرصة للذين بدأوا إجراءات الصادر قبل صدور القرار أو حتى للذين يرغبون في التصدير مجددًا لديهم فرصة حتى 15 أبريل لإكمال إجراءاتهم.

سونا

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