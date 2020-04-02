وزير الصناعة في السودان يرفع سعر الرغيفة الى جنيه ونصف

ابلغ مصدر موثوق صحيفة (السوداني) مساء الخميس أن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، قد اتفق مع إتحاد المخابز على رفع سعر الرغيفة الى (جنيه ونصف) مع الابقاء على وزنها.

وأكد المصدر على أن القرار سيتم تنفيذه ابتداءاً من الجمعة، وكان إتحاد المخابز يعتزم تنفيذ إضراب شامل عن العمل يوم الجمعة قبل اجتماعه مع وزير الصناعة الخميس.

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