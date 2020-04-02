وزير الصناعة في السودان يرفع سعر الرغيفة الى جنيه ونصف

ابلغ مصدر موثوق صحيفة (السوداني) مساء الخميس أن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، قد اتفق مع إتحاد المخابز على رفع سعر الرغيفة الى (جنيه ونصف) مع الابقاء على وزنها.
وأكد المصدر على أن القرار سيتم تنفيذه ابتداءاً من الجمعة، وكان إتحاد المخابز يعتزم تنفيذ إضراب شامل عن العمل يوم الجمعة قبل اجتماعه مع وزير الصناعة الخميس.
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1 تعليق
الله يرحمك يا البشير
طلع بهدوء وبكل حب الوطن
وما رفع دعم ولا زاد عيشه
وفي يدو كان اجوطها من فوق لتحت
لكن يا شعبنا جاك فرعون وماركس والشيطان….دمهم بقري..مخدرين…طاشمين الا من رحم….تسقطوهم باخوي واخوك وبمظاهرات ضعيفه صعبه تب..اخاف واتوجس من أن لا خروج لبنو علمان
الا خروج مر وقاسي..
اللهم ارحم اهل بلادي يعانون ويتالمون وداخل عليهم رمضان وحاكمهم سكران