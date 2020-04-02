السر قدور يقرر إيقاف تسجيل حلقات اغاني وأغاني بسبب قرار اقالة حسن فضل المولى

كشف الإعلامي والشاعر السر قدور يوم الخميس عن إيقاف تسجيل حلقات برنامج اغاني وأغاني لهذا العام بعد قرار لجنة إزالة التمكين بتوصية إعفاء مدير القناة حسن فضل المولي .

وقال قدور في تصريح لـ(السوداني) إن قراره لا رجعة فيه قائلا : “إيقاف حسن يعني نهاية القناة وانا ما عايز اشارك في النهاية” , مؤكدا أنه اخطر رئيس مجلس الإدارة وجدي ميرغني والذي طلب منه ضرورة عقد إجتماع السبت القادم عقب حضوره من مدينة القضارف, و تابع” كما اخطرت حسن والذي طلب مني المواصلة ورفضت وأخيرا اخطرت عمار شيلا ”.

واشار قدور الي تسجيل (16) حلقة من البرنامج ويمكن للادارة بثها اذا ارادت ذلك الادراة مشددا على أن قراره لا رجعه فيه.

الخرطوم: تفاؤل العامري

السوداني

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