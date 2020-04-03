السر قدور يعلن عودته مجدداً إلى (أغاني وأغاني)

كشف الإعلامي مقدم برنامج (أغاني وأغاني) السر قدور، عن عودته مجدداً لمواصلة تسجيل ما تبقى من حلقات البرنامج عقب رفضه التسجيل بعد قرار إعفاء مدير القناة حسن فضل المولى.

وكشف قدور لـ(السوداني) عن أن الوساطات أعادته للبرنامج مرة أخرى، مشيراً إلى أن الحلقات ستكون مشبعة بروح الثورة وأنه الموسم الأول بعد نجاح الثورة.

وقال قدور عبر حوار مطول ينشر لاحقاً. إن حسن فضل المولى كان الأكثر إصراراً على عودته، مؤكداً عودة ومشاركة كل المطربين بمن فيهم الذين أعلنوا المقاطعة.

وأكد قدور على أنه يحترم قرارات لجنة إزالة التمكين لأنها تعبر عن روح ثورة ديسمبر المجيدة.

السوداني

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